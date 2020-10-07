Клиенты СберСпасибо смогут оплачивать заказы в Delivery Club бонусами

Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club продолжает развивать сотрудничество с программой лояльности СберСпасибо. Теперь клиенты Сбера могут оплатить до 50% от стоимости блюд бонусами в приложении Delivery Club.

Для этого в качестве способа оплаты заказа пользователи должны выбрать бонусы СберСпасибо. Один бонус эквивалентен одному российскому рублю. После списания бонусов приложение предложит оплатить остальную сумму картой Сбербанка.

На первом этапе услуга будет доступна только пользователям Delivery Club в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Перми. В будущем возможность оплатить заказ бонусами получат пользователи во всех городах присутствия Delivery Club. При использовании промокодов оплата бонусами применяться не будет.

Андрей Писарев, генеральный директор программы СберСпасибо:

«Партнёрство с крупнейшей компанией по доставке еды Delivery Club — важный этап в развитии нашей программы лояльности. А исходя из обратной связи от клиентов — это один из самых ожидаемых сервисов по применению бонусов при оплате заказов. Здорово, что нашим участникам теперь станет вкуснее и сытнее вместе с Delivery Club и СберСпасибо».

Олег Хаустов, директор по маркетингу Delivery Club:

«В ближайшем будущем оплатить свои заказы бонусами смогут жители более чем 200 городов России. Delivery Club активно расширяет свою географию, и скоро таких клиентов станет ещё больше. Введение нового способа оплаты заказа не только даст возможность клиентам Сбера сэкономить, но и привлечёт в приложение Delivery Club новых пользователей».