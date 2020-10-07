Историческое здание вокзала в Динском районе получает охранный статус

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Пока границы территории и зоны охраны архитектурного ансамбля конца 19 века постройки не утверждены, на расстоянии 200 метров от комплекса запрещено любое строительство.

– Именно поэтому утверждение границ так важно не только для сохранения самих исторических объектов, но дает возможность для развития окружающей их территории,- рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В начале 20 века рядом со станцией в станице Пластуновской появились хлебные склады, владельцы которых скупали пшеницу у населения станицы и отправляли ее в Новороссийский порт.

Затем местный полустанок был преобразован в грузопассажирскую станцию. Именно тогда и была построена кирпичная восьмигранная башня для снабжения водой паровозов. Она сохранилась и до сих пор, но уже около 50 лет не применяется по назначению.