В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту разрушения исторического Дома Косякина

Дом А.П. Косякина в Краснодаре Фото: Виталий КАРНАУХ

В начале октября 2020 года ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в соответствии со статьей 243 УК РФ по факту разрушения памятника истории - дома архитектора А.П. Косякина на улице Кондратенко, 1906 года постройки.

Ответить по закону за плачевное состояние здания могут сотрудники компании-собственника ООО «КорИнвест».

В феврале 2020 года решением краевых властей дом был изъят у собственника.

Ущерб ,нанесенный зданию бывшими владельцами оценивается в полтора миллиона рублей. куда больше может потребоваться на восстановление исторического строения.

- В Краснодаре есть еще, по меньшей мере, три объекта, которые требуют похожих мер реагирования. Их собственники находятся в других регионах и не планируют ни реставрировать имущество, ни продавать его людям, готовым выполнить эти работы,- отметила депутат Госдумы Наталья Костенко, которая инициировала действия правоохранительных органов в отношении бывших владельцев здания.