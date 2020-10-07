На Кубани без вести пропал 15-летний подросток

Фото СУ СК по краю

В полицию Тимашевского района вечером 5 октября 2020 года родственники сообщили о безвестном исчезновении 15-летнего Александра Колодяжного.

Днем 3 октября года парень вышел из своего дома в хуторе Крупском Тимашевского района, и с тех пор о нем ничего не известно.

Александру Колодяжному на вид 15 лет, его рост 160-170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые.

В момент исчезновения был одет в кофту темного цвета с длинным рукавом, серые спортивные брюки, черные калоши.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка. по ч.1 ст.105 УК РФ,- сообщает СУ СК по краю.

В районе организованы поиски пропавшего парня с участием полиции, сотрудников Росгвардии, казаков и волонтеров.

- Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавших, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(86130) 4-15-42 или 02,- отметили в СК.