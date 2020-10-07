Строительство новой дороги в Новороссийске планируют включить в нацпроект

Фото Минтранса КК

Улица Мурата Ахеджака в Новороссийске должна быть включена в нацпроект в будущем году.

Это необходимо из-за того, что в 2021 году здесь начнет работу самая большая школа города. Участок тщательно обследовала краевая комиссия.

– Сначала будет возведено общеобразовательное учреждение, а уже потом приведут в порядок подъезд к нему. То есть ситуация, когда по новой дороге пойдет тяжелая техника с грузом для строительства объекта и разобьет свежий асфальт, исключена, – рассказали в краевом Минтрансе.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Новороссийске намечено привести в порядок местные дороги протяженностью около 30 километров.