В Краснодаре горевший дом на улице Российской восстановят к 16 октября

Фото пресс-службы мэрии Краснодара.

В Краснодаре завершаются ремонтно-восстановительные работы в доме по улице Российской 267/6. Напомним, что строение пострадало во время пожара: 13 сентября здесь полностью выгорел мансардный этаж. Сейчас специалисты подрядных организаций готовят квартиры к возвращению жильцов. Кроме того, наносят декоративную штукатурку на техническом этаже, восстанавливают плиточное покрытие лестниц.

- Ремонтно-восстановительные работы планируется закончить до 16 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Застройщик дома взял на себя обязательство приобрести 56 квартир для собственников, жилье которых располагалось на мансардном этаже.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в горевшем доме по улице Российской восстановят кровлю до середины октября. На ремонт строителям понадобится еще две недели.