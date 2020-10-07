Председатель Следкома РФ поручил проанализировать ход расследования уголовного дела о смертельной аварии в Краснодаре

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проанализировать ход расследования ДТП, которое произошло 7 апреля, когда молодой мужчина на велосипеде ехал по одной из городских улиц и в него врезался судейский автомобиль.

Свидетели драмы вызвали тогда полицейских и скорую. Они же запомнили номера машины. От "крузака" на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения. Когда через некоторое время на другой улице полицейские остановили-таки удравшего с места ДТП водителя, узнали в нем судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского.

7 октября родные 29-летнего парня через адвоката обратились с открытым письмом к главе Следкома РФ. В нем просили тщательнее подойти к расследованию дела.

Александр Бастрыкин дал указание проверить все вновь озвученные в СМИ доводы и взял дело на свой контроль.

Ранее СУ СК по Краснодарскому краю сообщало детали расследования:

- Законность возбуждения уголовного дела проверена органами прокуратуры и судом, - пояснили в ведомстве. - Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена дополнительная судебная автотехническая экспертиза.

Ранее «Комсомолка» писала, что родственники сбитого судьей парня в Краснодаре обратились к Бастрыкину в открытом письме. Через своего адвоката они озвучили происходящее с момента смертельной аварии.

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