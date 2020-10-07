Спрос на отдых в Сочи в октябре вырос в два раза из-за тёплой погоды. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи стоит не по-осеннему теплая погода. Температура воздуха поднимается до 27 градусов тепла. При этом морская вода – до 25 градусов и, можно купаться без ограничений, как летом. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) из-за рекордно хорошей погоды и доступных цен спрос на путевки в Сочи увеличился в два раза.

На курорте туристов принимают 1700 предприятий индустрии гостеприимства.

- Средняя загрузка санаториев и отелей сейчас – 80 процентов, что несколько выше прошлогодних показателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Представитель департамента обратила внимание, что двухнедельные школьные каникулы, которые объявили в школах Москвы, также способствовали росту турпотока.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи за лето принял более 2,1 млн туристов. Большинство из них жили в отелях и санаториях.