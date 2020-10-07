В Краснодаре до конца года обновят скейт-площадку в сквере Дружбы народов

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара. Фото: Юлия БАРАНОВА

В краевом центре скейт-площадку в сквере Дружбы народов обновят до конца 2020 года. Работы по замене спортивных сооружений начнутся 11 октября.

- На месте устаревшей фанерной площадки оборудуют современный бетонный скейт-парк, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении по физической культуре и спорту мэрии Краснодара.

Здесь установят фанбокс и скейтплазу, оборудуют линию разгона.

Напомним, что в 2020 году был оборудован скейт-парк на территории второй очереди Вишняковского сквера. Его площадь — 1200 кв. м. Площадка приспособлена для проведения соревнований разного уровня, в том числе и международных по направлениям BMX фристайл-стрит, скейтборд-стрит.

Ранее «Комсомолка» писала, как строили новый скейт-парк в Вишняковском сквере.