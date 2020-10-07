На Кубани за 2020 год планируют собрать свыше 800 тысяч тонн овощей Фото: Юлия БАРАНОВА

На Кубани за 2020 год планируют собрать свыше 800 тыс. тонн овощей, в том числе - более 100 тысяя тонн тепличных культур. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках телемоста выставки «Золотая осень – 2020».

– Сейчас мы полностью обеспечиваем себя овощами. Но потребность все равно остается: мы должны кормить 17 млн. туристов, обеспечивать своими продуктами здравницы, гостиницы, поставлять овощи в другие регионы, - отметил губернатор.

По его словам, задача наращивать производство витаминной продукции остается. К 2024 году в Краснодарском крае планируется увеличить производство и собрать до 900 тысяч тонн разнообразных овощей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани с начала года собрали около 9 тысяч тонн фруктов и ягод.