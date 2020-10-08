В Краснодаре организовали «горячую линию» по работе ярмарок выходного дня

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара

В краевом центре запущена телефонная «горячая линия» по работе сельскохозяйственных ярмарках выходного дня. Справочную информацию о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации и другим вопросам можно получить по телефонам: +7(918)342-93-14, +7(989)839-12-21.

- В Краснодаре в субботу, 3 октября, работали 13 ярмарок выходного дня. В воскресенье, 4 октября — 10 ярмарок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как глава минсельхоза края проверил, можно ли попасть на ярмарку выходного дня в Краснодаре. Чиновник 20 минут звонил по номерам после того, как фермеры пожаловались на нехватку мест.