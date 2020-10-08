Погода в Краснодарском крае 8 октября 2020: порывы ветра могут достигать 17 м/с

Вечером ветер стихнет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае эта неделя была ветреной, сегодняшний день не исключение. Порывы в некоторых районах могут достигать 17 метров в секунду.

- 8 октября на Кубани малооблачно и без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Днем воздух может прогреться до 27 градусов. На Черноморском побережье также дождей не ожидается. В Туапсинском районе сегодня будет жарче всего, столбики термометров поднимутся до отметки 30 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Безветренная погода ожидается только в выходные.