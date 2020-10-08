Кубанский спортсмен выиграл федеральную премию за вклад в развитие уличных культур России

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В Железноводске состоялась федеральная премия за развитие уличных культур «КАРДО» — своего рода «Оскар» за вклад в уличную индустрию. На мероприятие приехали спортсмены со всех уголков страны. По итогам премии прошло определили лауреатов в 10 номинациях, одним из них стал житель Горячего Ключа.

- Денис Силкин стал лауреатом премии в номинации «Воркаутер года». Также он является призером чемпионата мира по воркауту в 2019 году, двукратный чемпион России и семикратный чемпион края, обладатель рекорда мира по исполнению элемента «лачгейнер на 180 градусов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы «КАРДО».

Победители разделили между собой 500 тысяч рублей, а некоторые из них получили контракт с официальным партнером премии брендом GorillaEnergy.

- Все мы движемся вперёд в поисках новых ощущений, целей и желаний, однако, самое главное - не потерять то, что уже имеешь, - написал Денис Силкин на своей странице в Instagram после победы в Железноводске.