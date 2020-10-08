Под Краснодаром школьница сломала ногу, примеряя джинсы в магазине

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Несчастный случай произошел в одном из известных магазинов одежды в торгово-развлекательном центре «Мега Адыгея-Кубань». 13-летняя девочка взяла джинсы и пошла в примерочную, откуда уже со слезами звала на помощь маму. Девочка, надевая брюки, вывернула коленную чашечку и самостоятельно выйти не могла. Родителям пришлось на руках нести ребенка до машины, и незамедлительно отправляться в больницу.

- Школьница приехала в торговый центр за покупками с родителями. В примерочной магазина она сломала коленную чашечку и была госпитализирована. Медики вставили в ногу девочки спицу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах города.

Стоит отметить, что новые джинсы родители вернули в магазин. А девочка идет на поправку, но в школу пока не ходит.