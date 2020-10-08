Приставы предупредили о налоговых рейдах в Сочи

Фото пресс-службы краевого УФССП РФ

На этой недели в Большом Сочи проходят налоговые рейды. Должников останавливают на дороге. Так, очередная группа нагрянула с проверкой в Лазаревский район.

- Представители закона арестовали две машины, принадлежащие неплательщикам на праве собственности. Еще у двенадцати должников было проверено имущественное положение с целью перспективы погашения имеющихся задолженностей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что с начала года в Лазаревском районе приставы взыскали налоговых задолженностей на общую сумму более 90 миллионов рублей.

В настоящее время рейды по взысканию задолженностей по налоговым платежам продолжатся. Они проходят не только в Сочи, но и по всему региону. Из них, в том числе, формируется бюджет городов и районов.