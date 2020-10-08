На Кубани второй день ищут 11-летнюю школьницу

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В Краснодарском крае ищут 11-летнюю Дашу из станицы Новодмитриевской Северского района. Девочка ушла из дома 7 октября и до сих пор не вернулась. Добровольцы распространили сообщения о поисках в соцсетях.

- Пропавшую зовут Даша, ей 11 лет. Последний раз видели 7 октября в районе поворота на трассе Новодмитриевская — Краснодар примерно в четыре часа вечера, - сообщается в информационной листовке.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Даши, родные просят сообщить об этом в полицию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что при загадочных обстоятельствах пропал 15-летний школьник. Его до сих пор не могут найти. Он ушел из дома в хуторе Крупском Тимашевского района 3 октября, но обратно не вернулся.