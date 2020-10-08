В Краснодаре застройщики похитили свыше 360 млн рублей при строительстве ЖК «Каскад»

Дело передано в суд

Три года руководители и учредители строительной компании ООО «УДП» и генподрядчик ООО «КСК» собирали деньги с дольщиков на строительство ЖК «Каскад» - дома на улице Леваневского в Краснодаре. Азатем незаконно увеличили этажность, в связи с чем дом несколько лет не вводился в эксплуатацию.

- В процессе строительства лица, которые обвиняются в мошенничестве, приискали изготовленный неустановленным лицом от имени ОАО «НЭСК-Электросети» документ якобы свидетельствующий о наличии у них необходимых мощностей для функционирования и ввода в эксплуатацию указанного дома, что впоследствии позволило им через компетентные органы получить разрешение на увеличение этажности. Хотя фактически таких мощностей не имелось изначально. Из-за этого дом на протяжении 4 лет не вводился в эксплуатацию, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От незаконных действий пострадало 96 дольщиков, общий ущерб составил свыше 362 млн рублей. Также застройщик легализовал часть похищенных средств дольщиков. 45 млн рублей были выведены с расчетного счета компании якобы в рамках договорных отношений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. На имущество всех причастных к мошенничеству лиц наложен арест. Стоит отметить, что ЖК «Каскад» после долгих судебных разбирательств все-таки удалось ввести в эксплуатацию.