В Горячем Ключе водитель без прав сбил девушку

Фото: отдел пропаганды краевого ГИБДД

Авария произошла 7 октября около девяти часов утра на улице Революции. По предварительным данным, 18-летний молодой человек на «ВАЗ 21099» сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП девушка с травмами была госпитализирована. Стоит отметить, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения, он его не получал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время все причины и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

На дорогах Краснодарского края 7 октября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 11 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае за сутки произошло шесть наездов на пешеходов, в них все шесть человек были травмированы, предварительно одно из них произошло по вине самого пешехода.