Антон Смертин стал вице-мэром Краснодара по вопросам внутренней политики

Фото: facebook.com/anton.smertin

В мэрии Краснодара появилась должность заместителя главы города по внутренней политике. 8 октября депутаты городской Думы утвердили кандидатуру Антона Смертина в качестве вице-мэра.

- 43-летний Антон Смертин будет курировать несколько подразделений: департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами, департамент информационной политики, управление по физической культуре и спорту, управление по делам молодежи, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее Антон Смертин занимал руководящие должности в различных СМИ юга России. А с июля этого года работал в должности директора департамента информационной политики мэрии Краснодар.

- Спасибо за доверие главе города Евгению Первышову, коллегам из администрации Краснодарского края и всем поддержавшим депутатам. Работы предстоит много, и будет она совместной, - написал в своем Telegram-канале Смертин.