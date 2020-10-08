Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 8 октября увеличилось на 99

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 8 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 99 новых случаев заражения COVID-19 в 25 районах.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Павловском районе – восемь, в Новороссийске – семь, в Сочи – шесть. В Красноармейском районе положительный результат на COVID-19 получили пять пациентов, в Крымском районе – четыре, в Апшеронском районе – три. По два человека с коронавирусом прибавилось в Приморско-Ахтарском, Абинском, Белореченском, Темрюкском, Северском, Кущевском и Выселковском районах. По одному инфицированному выявлено в Анапе и Горячем Ключе, а также Ейском, Тимашевском, Новопокровском, Туапсинском, Тихорецком, Славянском, Усть-Лабинском, Мостовском и Щербиновском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших – 14 детей, самому младшему три года, а старшему – 17 лет.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 33 человека, еще четверо - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.