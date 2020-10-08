Рэпер PLC из Краснодара анонсировал новый альбом

Фото: instagram.com/iamplc

Участник шоу «Песни» на канале ТНТ Сергей Трущев, более известный под сценическим псевдонимом PLC, анонсировал новый альбом. Для поклонников звезды это одно из самых ожидаемых событий. Релиз станет доступен на всех цифровых площадках 9 октября.

- Все песни я в той или иной форме уже где-то засветил, в основном на каких-то концертах. Всего в новом альбоме 11 музыкальных дорожек, - сообщил в прямом эфире на своей страничке в Instagram Сергей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день из анонсируемого альбома выпущено только три песни: «Крылья» - эту композицию PLC выпустил совместно с Елкой, «Кроссовки» с участием Гарри Топора и «Как угодно».

В соцсетях у исполнителя уже появился таймер с обратным отсчётом до выхода в свет нового альбома. Полноценный релиз можно прослушать уже в ночь на 9 октября. 24 октября этот альбом PLC презентует в одном из московских клубов.