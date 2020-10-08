На Кубани главу сельского поселения подозревают в служебном подлоге

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Глава Передовского сельского поселения (Отрадненский район) стала фигурантом уголовного дела. Женщина подозревается в служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Напомним, что в марте 2020 года женщина была избрана главой сельского поселения.

По данным следствия она должна была внести до определенного срока изменения в Устав, но не сделала этого.

- Чтобы скрыть нарушения, руководитель подписала официальные документы с ложными сведениями, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Эти документы глава сельского поседения предоставила в управление министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю. Они стали основанием для регистрации изменений в Устав, что было выявлено в ходе прокурорской проверки.

- Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.