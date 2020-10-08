Первым вице-мэром Анапы стала Светлана Балаева

Фото: пресс-служба администрации КК

В Анапе на четвертой сессии Совета депутаты согласовали кандидатуры заместителей мэра города-курорта. Первым вице-мэром стала Светлана Балаева.

- Она будет курировать вопросы экономики и финансов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Светлана Балаева родилась в 1981 году. Она окончила КубГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала в банковской сфере, затем руководила Гарантийным фондом поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.С 2018 года занимала должность заместителя, а затем - министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что министр курортов и туризма Кубани Светлана Балаева покинула свой пост.