В Ейске трое местных жителей решили украсть бензин из машины «Скорой помощи»

Фото ГУ МВД по краю

Совершенно дикий случай произошел на стоянке подстанции «Скорой помощи» в Ейске

Здесь трое местных жителей решили запастись бензином прямо из бака медицинского автомобиля.

Они проникли на стоянку и уже было открутили крышку бака, как их заметил водитель «Скорой». Мужчина оказался не робкого десятка и сумел воспрепятствовать ворам, хоть в ходе драки серьезно пострадал и сам.

Все трое вскоре были задержаны нарядом полиции.

- Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 и частью 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.