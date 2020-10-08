Мэр Анапы представил свою команду

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

На четвертой сессии Совета Анапы депутаты согласовали кандидатуры вице-мэров города-курорта. Новые назначения не принесли неожиданностей. Первым вице-мэром стала Светлана Балаева, которая будет отвечать за финансово-экономический блок. Руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов назначен заместителем главы Анапы. Он будет заниматься вопросами проектной деятельности и инвестиций.

Вопросы санаторно-курортного комплекса, торговли и АПК перешли в ведение Станислава Лобачева. А муниципального контроля, имущественных отношений, архитектуры и градостроительства – к Араму Кухтиеву.

Кроме того, три заместителя главы администрации, которые работали при Юрии Полякове, сохранили свои посты: Вячеслав Вовк, Роман Дикий и Валерий Плотников - замглавы Анапы по вопросам гражданской обороны, взаимодействия с военнослужащими и казачеством. Должность управляющего делами администрации города-курорта получила Илона Лысых.

- Состав замов, как и депутатов Совета, у нас получился максимально боевой, сбалансированный и высокопрофессиональный. Вместе мы - единая сплоченная команда, нацеленная на результат, - подчеркнул глава Анапы Василий Швец.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первым вице-мэром Анапы стала Светлана Балаева.