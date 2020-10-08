К 2025 году доходы в бюджет края составят 450 млрд рублей

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Как рассказал журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, почти не отразились на динамике доходов регионального бюджета.

Эти доходы хоть и снизились на 20 миллиардов рублей, но даже этот показатель значительно ниже более ранних негативных прогнозов.

– Темпы восстановления экономики позволяют нам не отказываться от планов по стратегии социально-экономического развития региона. К 2025 году мы ставим себе планку по доходам в 450 млрд рублей, – отметил губернатор.

При этом, несмотря на пандемию, в последние два месяца отмечается рост по всем основным показателям доходов. По мнению Кондратьева, позитивную роль сыграли меры поддержки экономики.

– За счет федеральных и краевых средств оказана поддержка бизнесу по 93 направлениям, помощь получили 140 тысяч субъектов МСП. В последнем пакете поддержки финансовую помощь получили транспортные предприятия, организации дополнительного образования, курортный бизнес, – заявил глава региона.