В Сочи проводят дезинфекцию более 800 автобусов

Фото мэрии Сочи

Дезинфекция проводится в 800 городских автобусах Сочи и более чем в 200 вагонах поездов Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Рабочие дезинфицируют салоны и поручни, с которыми контактируют многочисленные пассажиры.

Весь автопарк обрабатывается дезинфицирующим составом раз в сутки – вечером по возвращении в автопредприятия.

А в течение дня в салонах дважды дезинфицируют поручни и ручки сидении , в перерывах движения - проветривают салоны.

– Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей транспортных средств. Помимо стандартных процедур медицинского осмотра они проходят термометрию в обязательном порядке. Пассажирам мы рекомендуем использовать бесконтактные формы оплаты и использовать при поездке маски, – отметил директор департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Пронкин.