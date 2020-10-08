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В Кадастровой палате края рассказали, как защититься от афер при покупке недвижимости

Для этого необходима тщательная проверка истории объекта
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Многие люди сталкиваются с необходимостью проверки истории имущества, которое они планируют приобрести. Частая смена собственников дома или квартиры может говорить о том, что объект стал предметом действий аферистов.

Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рассказали о том, как получить необходимую информацию об объекте недвижимости и его собственниках.

Чтобы отследить историю недвижимости, необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.

-Такой документ содержит всю информацию о правообладателях объекта недвижимости в определенный период времени, включая данные о правах и долях отдельных лиц, даты регистрации и прекращения прав на недвижимость, а также сведения о признании собственника полностью или частично недееспособным,- сообщили в Палате.

Получить выписку о переходе прав на объект недвижимости можно в течение нескольких минут, воспользовавшись онлайн-сервисом Федеральной кадастровой палаты оперативной выдачи сведений из ЕГРН. Помимо этого, заказать необходимые сведения из реестра недвижимости можно в офисах центров государственных услуг «Мои документы», обратившись с соответствующим запросом.

Кроме того, выписка о переходе прав содержит сведения о правообладателе, виде зарегистрированного права (доли в праве), дате и номере регистрации права, а также дате, номере и основании государственной регистрации перехода (прекращения) права.

Также при планировании сделок с недвижимостью любой гражданин или юрлицо могут получить профессиональную юридическую помощь в Кадастровой палате по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3, а также в новом офисе Палаты "Мой Кадастр" по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д.79/1, 2 этаж, рядом с «Флагманским МФЦ Краснодара».