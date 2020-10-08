На Кубани умерли еще четыре пациента с коронавирусом

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59-летнего жителя Славянска-на-Кубани положили в краснодарскую клинику в тяжелом состоянии. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Мужчина умер, несмотря на все усилия врачей и нахождение на ИВЛ.

Умерла и 74- летняя жительница Новороссийска, с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние женины усугубил сахарный диабет и гипертония.

Две жительницы Сочи ,67-ми и 78-ми лет умерли в городской инфекционной больнице №2. Обе перед этим были доставлены в стационар с высокой температурой и находились на ИВЛ.

- С начала пандемии на Кубани зафиксировано 305 смертельных случаев,- сообщает региональный Минздрав.