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Росприроднадзор выясняет причины появления следов топлива в акватории Черного моря в Цемесской бухте. Затонувший 34 года назад теплоход стал извергать мазут.

- Сотрудники ведомства оперативно выехали на место. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы для анализа. В случае необходимости Росприроднадзор привлечет водолазов для выяснения обстоятельств. Ситуация находится под контролем, - сообщает федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске над местом крушения печально известного судна стали всплывать пузыри топлива, которые лопаются на поверхности воды, оставляя радужные следы. Очевидцы сняли на видео в Цемесской бухте, как «травит» нефтепродукты теплоход и выложили кадры в сеть.