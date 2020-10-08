Гражданин Абхазии ввез в Сочи иномарку и сэкономил более 2 миллионов на таможенных платежах

Фото Сочинской таможни

В сентябре 2018 года через таможенный пост МАПП Адлер Сочинской таможни из Абхазии в Россию гражданин Абхазии временно ввез автомобиль «BMW-550» с абхазскими номерами. При этом срок этого временного ввоза был установлен до декабря 2018 года.

По истечении срока иномарка обратно вывезена не была. При этом никаких таможенных платежей ее владелец не сделал, сэкономив таким образом около 2.2 миллиона рублей.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было также установлено, что в нарушение норм таможенного законодательства владелец автомобиля на территории г. Сочи передал его иному лицу с целью продажи. В марте 2020 года автомобиль марки «BMW 550» был обнаружен в г. Сочи, изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств,-сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица совершенное в крупном размере).