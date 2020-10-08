В сочинском парке «Ривьера» появился бесплатный Wi-Fi и площадка для буккроссинга

Фото мэрии Сочи

В главном городском парке Сочи — знаменитой «Ривьере» продолжается масштабная реконструкция. Теперь на центральной аллее парка установлена станция для зарядки гаджетов и стал доступен беспроводной интернет. Скорость передачи Wi-Fi – более 100 мегабит в секунду.

Здесь же открыта и площадка для буккроссинга, где каждый желающий может взять на стеллаже понравившуюся книгу и оставить взамен литературу для других посетителей парка.

В мэрии Сочи подчеркивают, что крайне важно как сохранить исторический облик парка, так и при этом соответствовать духу времени.

– Сегодня в «Ривьере» появляются новые современные и функциональные зоны отдыха. Здесь жители и гости Сочи могут обмениваться книгами, обсуждать прочитанную литературу, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi, работать или, например, готовиться к экзаменам на свежем воздухе, – рассказала заместитель начальника управления культуры мэрии Сочи Татьяна Баликоева.

Беспроводной интернет в «Ривьере» теперь доступен в семи территориальных зонах.

– Этого достаточно, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку или скачивать большие файлы. Сейчас в зону покрытия входит вся центральная аллея парка и часть розария. В дальнейшем мы планируем обеспечить бесплатным интернетом всю территорию «Ривьеры», – отметил директор парка Давид Согоян.