В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого и тайком закопавший его тело

Фото СК РФ

22 апреля 2020 года в полицию Краснодара поступило заявление родственников 37-летнего местного жителя о его пропаже.

Следователям СК вскоре была установлена причастность к исчезновению мужчины его знакомого-ровесника.

Вечером 22 апреля 2020 года мужчины подрались во время пьянки в квартире на улице Стасова. Хозяин квартиры схватил нож и убил собутыльника несколькими ударами.

Ужаснувшись содеянному, мужчина решил спрятать труп знакомого. Он вынес останки погибшего из квартиры и закопал их в районе авторынка Краснодара.

-Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 37-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.