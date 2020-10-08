Бывшего вице-мэра Геленджика, который сбежал из-под следствия, арестовали на два месяца

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Бывший вице-мэр Геленджика, беглец Павел Блинов арестован. Напомним, что 7 октября его задержали в Краснодаре. Чиновнику вменяют растрату в 1,3 миллиона рублей бюджетных средств. По версии следствия, эти суммы - арендная плата с парковок и утекли они якобы в карман вице-мэра. В полномочия Блинова входил контроль за их сбором.

- Подозреваемый арестован на два месяца, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как писала «Комсомолка» уголовное дело по статье "Присвоение и растрата" было возбуждено в отношении Блинова еще в апреле. Но он продолжал работать на посту вице-мэра Геленджика до начала осени.

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