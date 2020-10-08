В Краснодаре депутат ЗСК купил две машины скорой помощи

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В Краснодаре депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Борис Юнанов закупил две машины скорой помощи.

Напомним, что мэр Краснодара Евгений Первышов попросил бизнесменов купить для города машины скорой помощи, так как их дефицит влияет на оперативность выездов. Порядка 20-30 машин сегодня позволят снизить нагрузку и увеличить скорость прибытия бригад.

- Сейчас очень важна вовремя оказанная врачебная помощь. Тем более, что другие заболевания, увы, никто не отменял, а нагрузка на систему здравоохранения и так запредельная, - отметил Борис Юнанов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в 2020 году шесть машин неотложки получила клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодара и две – ККБ№1. Но эти машины - для экстренных больных.