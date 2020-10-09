Погода в Краснодарском крае 9 октября 2020: воздух прогреется до 29 градусов

Все же в футболках и шортах ходить специалисты уже не советуют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта неделя на Кубани была ветреной. Скорость порывов потихоньку уменьшается. Если вчера в Краснодаре ветер достигал 14 метров в секунду, то сегодня самые сильные порывы – 10 метров в секунду. Утром холодные потоки воздуха могут доставлять дискомфорт, а днем, прогретые солнышком, они будут почти не заметны.

- 9 октября в Краснодаре небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до отметки 27 градусов. В Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье, также осадков не намечается. В некоторых районах воздух прогреется до 29 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, когда на Кубань придут первые заморозки, а также когда прогнозируют в регионе первый снег.