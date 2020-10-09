В Краснодарском крае отмечают День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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Кубань полностью освободили от фашистов к 9 октября 1943 года. В этом году отмечается 77 годовщина. В связи с пандемией большинство мероприятий проходят дистанционно.

- Посетить можно только выставку экспонатов, посвящённую освобождению Краснодарского края и завершению Битвы за Кавказ, на площадке Выставочного зала Боевой Славы в Краснодаре. Она откроется 9 октября с 13:30 до 17:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Остальные приуроченные мероприятия пройдут онлайн. Например, тематическую викторину устроят в Instagram на страничке Центра патриотического воспитания молодёжи Краснодара. Также можно поучаствовать в онлайн-флешмоб «Помним день освобождения». Для этого нужно прочитать стихотворение на фоне памятника и опубликовать в соцсетях с хештегами #освобождениеКубани77,#БитваЗаКавказ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к 9 октября на Кубани организовали онлайн-проект «История моего героя», в котором также может принять участие любой желающий.