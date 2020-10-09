Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Нового начальника Северо-Кавказской железной дороги представил глава РЖД Олег Белозеров. Руководителем назначен Сергей Задорин.

Губернатор рассчитывает, что с новым начальником СКЖД продолжится плодотворное сотрудничество.

- В прошлом году открыт железнодорожный обход, а этом году запущено железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью. Надеюсь на дальнейшее плодотворное решение задач, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В онлайн-формате регион с РЖД обсудили несколько проектов, в частности, создание 16 путепроводов в муниципалитетах, где наиболее сложная дорожная ситуация. Пять проектов уже готовы. Например, в следующем году начнут строить путепровод в Славянске-на-Кубани. Также обсудили и развитие пригородных электричек в Краснодаре, программа по строительству городских путепроводов дорабатывается.