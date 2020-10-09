Со счетов кубанской организации приставы списали миллионный долг

Фото пресс-службы краевого УФССП РФ

Организация в Отрадненском районе занимается изготовлением строительных смесей. Ее руководство несколько лет не платило налоги, также накопило просрочку по кредитам. Помогать рассчитываться с бременем подключились приставы, потому что самостоятельно гасить сумму представители компании не пытались.

- Организация собрала 13 исполнительных производств. Основную сумму задолженности составили неоплаченные налоги и просроченные кредиты. Кроме того, 163 тысячи рублей – исполнительский сбор за неуплату долгов в срок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В связи с этим приставы арестовали счета строительной фирмы и списали с них миллион рублей в пользу государства.

- В общей сложности 1 000 799 рублей были сняты с банковского счета и перечислены бюджетополучателям, - добавили в ведомстве.