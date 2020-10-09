В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении Северной и Чкалова

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В краевом центре 9 октября с 10 часов утра до четырех часов вечера отключат электронные регулировщики на перекрестке улиц Северной и Чкалова.

- Днем специалисты поменяют старые дорожные контролеры на новые, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

При необходимости сотрудники ГИБДД будут регулировать транспортные и пешеходные потоки на перекрёстке.

Ранее сообщалось, что до 30 ноября по двум улицам Фестивального микрорайона проложат новый участок тепломагистрали: Атарбекова и Ковалева. В связи с этим движение транспорта на смежных участках дорог будет ограничено. Рядом с местами ограничения движения установят дорожные ограждения и предупреждающие знаки. На пересечении улиц Атарбекова и Ковалева для удобства и безопасности водителей установят дополнительные секции светофоров. Водителей просят на время ремонта выбирать альтернативные пути.