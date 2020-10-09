Двое парней сорвались со склона Лысой горы под Анапой

Фото: instagram.com/kuban_spas

Несчастный случай произошел вечером 7 октября в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известной всем как «800 ступеней». Двое молодых парней решили забраться на смотровую площадку не традиционным способом – по лестнице, а по крутому склону. Но попытка закончилась травмами.

- Двое парней не удержались на склоне и упали с высоты около 70 метров. Третий мужчина спустился вниз к своим товарищам и обнаружил, что один лежит без сознания, у другого – перелом ноги. Очевидец вызвал спасателей по номеру «112», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие спасатели на носилках передали пострадавших медикам, обоих парней госпитализировали. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи спасатели ЮРПСО транспортировали с крыши пристройки 24-летнего жителя Дагестана. Он упал с трехметровой высоты расположенного рядом здания на улице Гастелло.