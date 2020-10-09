Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 9 октября снова перевалило за сотню

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 9 октября за прошедшие 24 часа на территории края количество заболевших коронавирусом снова перевалило за сотню – подтвердились 102 новых случая COVID-19.

- В Краснодаре заболело 40 человек, в Сочи и Северском районе – по 11, в Белореченском районе – девять, в Туапсинском – пять и в Апшеронском – четыре. По три пациента получили положительные результаты на коронавирус в Староминском и Крымском районах, а также Горячем Ключе. По два инфицированных выявлено в Новороссийске, Абинском, Усть-Лабинском и Выселковском районах. По одному случаю зафиксировано в Тимашевском, Новопокровском и Темрюкском, Анапе и Геленджике, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что в числе заболевших COVID-19 – 15 детей.

В настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 32 человека, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.