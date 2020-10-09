Завершены поиски 15-летнего школьника, загадочно пропавшего в Тимашевском районе

Сейчас мальчик в отделе полиции, где с ним беседуют правоохранители.

9 октября стало известно, что поиски 15-летнего школьника, загадочно пропавшего в хуторе Крупском Тимашевского района, окончены. Об этом рассказали волонтеры поискового отряды "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

- Найден, жив, - коротко оповестили волонтеры всех, кто следил за судьбой мальчика.

Напомним, он пропал днем 3 октября. Бабушке, с которой живет, он не сказал, куда направляется. Утром 5-го числа женщина обратилась в полицию. По ее словам, с заявлением изначально решила повременить, потому что ранее юноша уже уходил из дома к друзьям, но спустя сутки возвращался. Но не в этот раз.

Информация о его местонахождении была противоречивая. Кто-то его видел в родном хуторе, а кто-то - в соседнем, что находится в 10 километрах от Крупского. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», подросток приходил к дяде. Но пока тот ходил за телефоном, он сбежал.

К счастью, утром 9 октября школьника нашли. Он не получил травм. Сейчас мальчик в отделе полиции, где с ним беседуют правоохранители. Сотрудники полиции выясняют, в чем причина ухода ребенка, а также устанавливают обстоятельства пропажи.