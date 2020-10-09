В Геленджике девушка на иномарке насмерть сбила пешехода

Фото отдела пропаганды БДД краевого ГИБДД

Смертельная авария произошла после 10 часов вечера 8 октября на федеральной трассе в городе-курорте. По предварительным данным, 26-летняя девушка на «Хендай Солярис» сбила пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

- Пострадавший погиб на месте от полученных травм, сейчас его личность устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

На дорогах Краснодарского края 8 октября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 19 ДТП, в которых два человека погибли и 19 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло четыре наезда на пешеходов, три человека пострадали и один погиб, также случилось два наезда на велосипедистов, два человека пострадали.