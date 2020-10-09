Следком Кубани рассказали подробности исчезновения 15-летнего школьника в Тимашевском районе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тимашевском районе следователи установили местонахождение 15-летнего подростка, который пропал 3 октября. Напомним, мальчик вышел из дома, бабушке о том, куда направляется, ничего не сказал. Пожилая женщина несколько часов пыталась связаться с внуком, но все безуспешно. В итоге обратилась в полицию. Подключились к работе и следователи, которые возбудили уголовное дело.

- Для установления местонахождения пропавшего были организованы масштабные поисковые мероприятия, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - К поискам ребенка привлекли опытных следователей и криминалистов управления, а также волонтеров, силовиков и казачества.

Утром 9 октября школьника нашли.

- Сейчас с подростком и его законным представителем продолжает работать следователь, с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего, - добавляют в СУ СК по региону. - Расследование уголовного дела продолжается.