В Ейске включат горячую воду до конца недели

Текущую ситуацию с задолженностью местных теплоснабжающих организаций за поставленный природный газ обсудили на совещании. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около пяти тысяч жителей второго микрорайона Ейска остались без горячей воды из-за задолженности МУП «Теплосети» перед «Газпромом». Неуплата составила более чем 300 миллионов рублей.

- В четыре котельных Ейска не поступает газ из-за долга, в связи с этим нет и горячей воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время порядок и сроки погашения долга обсудили на краевом уровне. Обеспечить котельные газом котельные планируется в течение недели. Горячую воду жители второго микрорайона получат 10-11 октября.

- Муниципальное имущество передано в управление новой организации, которая и восстановит водоснабжение, - добавили в краевой администрации.