Тепло не отступает: Погода в Краснодарском крае на выходных 10-11 октября порадует жителей

Бархатный сезон в Краснодарском крае в самом разгаре Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето в Краснодарском крае и не думает заканчиваться даже в октябре. Грядущие выходные сулят жителям и гостям региона прекрасную погоду - самый настоящий бархатный сезон.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу 10 октября осадков не ожидается, а температура воздуха днем местами поднимется до 26 градусов. Прохладнее всего будет в предгорных районах – там +19.

На Черноморском побережье вполне можно загорать, но синоптики говорят, что будет облачно, а в воскресенье 11 октября возможен небольшой дождь. При этом на участке от Анапы до Геленджика столбики термометров поднимутся до +28! Ночи на побережье мягкие – от 17 до 22 градусов выше ноля, в остальных районах от 12 до 17.

Не обойдется и без ветра, его сила будет достигать 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров.

Температура воды Черного моря 10-11 октября составит 23-24 градуса, Азовское море уже остыло до 16-18 градусов.