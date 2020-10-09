На Кубани умерли еще четыре человека с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжат умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 9 октября в больницах региона скончались еще четыре пациента.

- В Сочи умерла 78-летняя жительница Краснодар. У нее был вирус и двусторонняя пневмония. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось. Женщина наряду с коронавирусом страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще три пациента скончались в Крымской больнице: две местные жительницы 64 и 57 лет, а также 79-летний житель Геленджика. У всех был подтвержденный COVID-19 и сопутствующие сердечные заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 9 октября за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 102 человека. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ сейчас находится 32 пациента.