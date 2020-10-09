РНКБ Банк предоставит финансирование бюджету Краснодарского края на 3 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) впервые предоставит финансирование бюджету Краснодарского края на общую сумму 3 млрд рублей для социально-экономического развития региона в 2020 году.

- РНКБ Банк является одним из крупнейших финансовых институтов в Южном федеральном округе. В рамках заключенного соглашения с Министерством финансов Краснодарского края, банк принимает активное участие в поддержке муниципальных образований Краснодарского края, - отмечает Председатель Правления РНКБ Банка Михаил Якунин. - В 2020 году на кредитование бюджетов муниципальных образований региона было выделено более 600 млн. рублей. Мы рассчитываем, что предоставленные средства будут способствовать успешному решению задач, стоящих перед экономикой Краснодарского края.

Кроме того, в текущем году на возобновление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 2% годовых в рамках Постановления Правительства РФ № 696 с юридическими лицами Краснодарского края было подписано 977 договоров на сумму 1,32 млрд рублей.

Также по состоянию на 01 октября 2020 года РНКБ в рамках Постановления Правительства РФ № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» оформил 108 кредитов по ставке 8,5% на сумму 1 031 млн. руб.

Напомним, что с 1 января 2020 года РНКБ приступил к обслуживанию юридических и физических лиц Краснодарского края в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг в регионе, объединив в своей структуре 55 отделений «Крайинвестбанка».