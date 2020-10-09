На Кубани многодетной матери отказали в выплатах из-за заграничного свидетельства о рождении

Нарушения устранены

В Новокубанском районе многодетная мама подала заявку на выплаты, но в соцзащите женщине отказали. В связи с этим местная жительница обратилась в прокуратуру.

- По обращению многодетной матери проведена проверка. Оказалось, что один из детей появился на свет в Испании. В связи с этим женщина предоставила свидетельство о рождении, выданное за границей. Сотрудники соцзащиты отказали в выплатах из-за того, что в этом документе указаны только имена и фамилии, и сослались на недоказанность родства, - пояснили «Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура объяснила соцзащите, что свидетельство о рождении, выданное иностранным государством, является официальным документом и подтверждает факт рождения ребенка. После вмешательства надзорного органа многодетной матери все-таки назначили ежемесячные и ежеквартальные выплаты. Деньги семья получает от государства в полном объеме.